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В Минском районе три часа тушили пожар на складе игрушек

24 июля 2013 10:08
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Новости Беларуси. 24 июля в деревне Подлосье Минского района загорелся склад игрушек. Полыхало помещение ЧУП «Биг-Мастер», сообщает Минское областное управление МЧС.

Огонь тушили 3 часа 8 пожарных машин. К счастью, никто не пострадал. Уничтожены лишь детские игрушки, материальный ущерб и причина пожара ещё не установлены.

Напомним, в мае 2013 года горел склад одного из предприятий Минщины. Там хранилось сырьё для производства хлорных таблеток. Благодаря оперативным действиям МЧС, никто не пострадал, а складу был нанесён минимальный ущерб.

Более серьёзное возгорание произошло в марте на складе в Смолевичах. Огонь уничтожил 14 тонн салфеток и туалетной бумаги. Площадь пожара составила около 250 кв. м. К счастью, тогда тоже никто не пострадал. (смотрите видео)

# происшествия # Пожар

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