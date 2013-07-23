В жилом доме Могилева обрушился балкон

Новости Беларуси. ЧП в Могилеве. В жилом доме обрушился балкон. По счастливой случайности, никто не пострадал. Жильцов квартиры в злополучный момент как раз не было дома. Однако ситуации было не избежать.

По словам местных жителей, трехэтажка 53-го года постройки, ни разу не видела капремонта. К сожалению, произошедший случай далеко не единственный.

Уборщицу местного магазина Зинаиду Зайцеву теперь по праву можно назвать счастливицей. Женщина ежедневно много раз проходила под злополучным балконом. В момент падения железобетонной конструкции находилась в десятке метров от места ЧП.

Зинаида Зайцева, уборщица:

Возле этой стены нужно было ходить ежедневно. Это показало, как мы работаем. Мы платим большие деньги на капремонт, куда они уходят? А здесь все дома аварийные!

По стечению обстоятельств, на улице Пионерской, где находится трехэтажка, как раз идет ремонт. Недавно тротуар практически полностью перекрыли, чтобы люди обходили место работ. А для прохода в магазин была оставлена узкая дорожка — как раз на нее-то и рухнул балкон. Чудо, что в тот момент никто по ней не проходил.

Продавцы магазинов, которые располагаются на первом этаже здания, услышав грохот, подумали – взрыв или серьезная авария. А когда увидели остатки балкона на асфальте, не сильно-то и удивились.

Галина Пенина, продавец:

И штукатурка падала неоднократно. Продавец наша недавно вышла, услышала какой-то звук, посмотрела – ничего не поняла и пошла.

Жильцы трехэтажки на Пионерской сейчас на балконы даже не выходят.

После случившегося в трехэтажке начали срезать все балконы. По словам коммунальщиков, в этом доме капремонт был запланирован на ближайшее время и жильцам выдавались предписания не выходить на балкон. Однако ходить под ними никто не запрещал.

Александр Селезнев, директор Могилевского коммунального предприятия «Управление коммунальных предприятий»:

При строительстве дома в 1953 году строители нарушили нормы. Эта плита фактически висела на двух железных конструкциях. Будем оперативно устранять брак, изготовим в кратчайшие сроки документацию и уже в этом году установим новые балконы.

В минувшем месяце балкон рухнул в Слониме Гродненской области. Пенсионерка вышла подышать свежим воздухом - и вместе с бетонной глыбой упала на асфальт с третьего этажа. Женщина погибла.

А чуть ранее корреспонденты СТВ делали репортаж об обрушении двух балконов по улице Куприянова в Минске. И, к сожалению, подобные инциденты не редкость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.