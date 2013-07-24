Новости Мексики. При перестрелке на западе Мексики убиты двое полицейских и 20 членов наркокартелей. В ходе спецоперации арестованы 15 человек.

Данный регион уже не первый год страдает от разгула наркопреступности. В связи с этим власти страны приняли решение усилить там воинский контингент.

На днях на севере страны был взят под стражу один из самых опасных мексиканских преступников, главарь крупного наркокартеля «Зетас». Он входил в число самых разыскиваемых преступников Мексики и отличался особой жестокостью.

Всего с начала 2006 года жертвами «нарковойны» в Мексике стали около 70 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.