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В Минском районе столкнулись автобус и бетономешалка. Среди пострадавших есть дети

05 июля 2021 13:57
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Новости Беларуси. На автодороге Р58 Минск – Калачи – Мядель столкнулись бетономешалка и автобус. Есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе столкнулись автобус и бетономешалка. Среди пострадавших есть дети-1

Авария произошла недалеко от поворота на деревню Вишневка в Минском районе. Травмы получили оба водителя и шесть пассажиров автобуса, в том числе двое детей. Все они доставлены в больницу.

В Минском районе столкнулись автобус и бетономешалка. Среди пострадавших есть дети-4

Выясняются причины и обстоятельства ДТП.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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