В Минском районе столкнулись автобус и бетономешалка. Среди пострадавших есть дети

Новости Беларуси. На автодороге Р58 Минск – Калачи – Мядель столкнулись бетономешалка и автобус. Есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авария произошла недалеко от поворота на деревню Вишневка в Минском районе. Травмы получили оба водителя и шесть пассажиров автобуса, в том числе двое детей. Все они доставлены в больницу.