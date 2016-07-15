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В Минском районе произошло 12 ДТП с участием детей с начала года

15 июля 2016 14:59
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Новости Беларуси. "Сохрани жизнь". С начала года в Минском районе с участием несовершеннолетних произошло двенадцать ДТП. Один погибший.

Сотрудники Госавтоинспекции Минского района призывают родителей за рулем автомобиля быть примером для своих детей: не забывать про ремни безопасности вообще и, тем более, когда в машине маленькие пассажиры.

Во время рейдов, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и маленьких участников движения, инспекторы особое внимание уделяют и специальным удерживающим устройствам для детей.

Их наличие в авто способно спасти жизнь. Для освоения и соблюдения правил дорожного движения сотрудники ГАИ не жалеют ни идей, ни средств.

За прошедшие полгода зафиксировано более четырех тысяч нарушений правил перевозки детей.

Привлечь внимание к проблеме – главная цель подобных оперативных мероприятий, которые традиционно проходят в интересной форме.

Творческую инициативу инспекторов водители разделяют, но нестандартным проверкам документов всегда удивляются, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Дети

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