От урагана в Минске наиболее пострадали сквер у Партизанского проспекта и Лошицкий парк

Новости Беларуси. В столице подвели итоги разгула стихии, которая гостила в городе накануне.

Ненастье всего за несколько часов снесло крыши на двух сотнях строений, выкорчевало четыре тысячи деревьев и оставило без воды три района столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работы по восстановлению водоснабжения завершились еще ночью, а вот генеральная уборка города продолжалась и сегодня. Коммунальные службы расчищали улицы от веток, вывозили поваленные деревья из парков и скверов.

Наиболее пострадавшими от разгула стихии стала территория в сквере у Партизанского проспекта, Лошицкий парк

Владимир Кухарев, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы проводим работу по очистке ливневых колодцев и ливневых решёток, для того, чтобы в случае выпадения дальнейших обильных осадков это не привело к подтоплениям. В целом, на конец дня у нас уже полностью функционировал транспорт, перебоев не было. Все основные дороги, магистрали были расчищены, проблем с передвижением не было. И на сегодняшний день только остаётся проблема – уборка упавших деревьев.

В наиболее пострадавших районах трудились сотрудники всех коммунальных служб, МЧС, МВД и Министерства обороны.

Всего за сутки в столичную службу МЧС поступило порядка двух тысяч звонков.

Спасатели незамедлительно реагировали на все вызовы. В первую очередь, выезжали туда, где была реальная угроза жизни и здоровью граждан.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

МЧС реагировало, прежде всего, именно на экстренные ситуации, там, где требовалась помощь людям в разрезе ликвидации угрозы их жизни и здоровью. Это, прежде всего, упавшие на провода деревья, сорванные кровли, которые зависали, металлоконструкции, которые были в подвешенном состоянии. Все эти ситуации были оперативно сняты нашими службами