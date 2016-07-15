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После урагана в Минской области энергоснабжение восстановлено во всех населенных пунктах

15 июля 2016 14:55
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Новости Беларуси. На Минщине продолжают ликвидировать последствия стихии. Все пострадавшие от урагана населенные пункты подключены к энергоснабжению.

Вместе с тем, продолжаются работы по подключению отдельных частных домовладений и садоводческих участков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На Минщине задействованы десятки аварийных бригад.

В Минском районе проведена большая работа по восстановлению высоковольтных и распределительных линий электропередачи, установлено более двух сотен новых опор.

Все службы работали в круглосуточном режиме. Завершается расчистка завалов деревьев, наведение порядка на территориях энергообъектов.

# происшествия # Погода в Беларуси

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