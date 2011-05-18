Прямой эфир

В Минском районе найдено хранилище боеприпасов и химических гранат времен Великой Отечественной войны

18 мая 2011 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Три десятка уникальных гранат найдено под Минском. Химические боеприпасы обезврежены. Всего же сотрудниками военной контрразведки КГБ в рамках операции «Арсенал» из незаконного оборота изъято 12 единиц огнестрельного оружия, более 8,5 тысяч боеприпасов и около тысячи взрывоопасных предметов.

Накануне в Минском районе найден большой схрон боеприпасов времен Великой Отечественной. В их числе – химические гранаты в стеклянном корпусе. Когда-то они состояли на вооружении армии Вермахта и частей СС. Но и сейчас – источник особой угрозы. В частности, попадание содержимого гранаты в водоем или питьевую воду может вызвать тяжелые последствия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Траулько, сотрудник управления военной контрразведки КГБ Республики Беларусь:
Управлением военной контрразведки тщательно прорабатываются все люди, причастные к незаконному обороту средств поражения, в том числе, так называемые черные копатели. Нами была получена информация, что в районе деревни Урожайная в водоеме находится схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Наряду с другими боеприпасами была обнаружены уникальная граната.  

Игорь Томко, старший инженер взрывотехнического центра внутренних войск МВД Республики Беларусь:
Это противотанковая химическая ослепляющая граната. Ее назначение – вывод из строя личного состава и экипажа, который находится внутри бронетехники.
При ее применении появляется облако белого дыма. И при взаимодействии обоих веществ, которые находятся в гранате, появляются ядовитые пары.

Химические гранаты

Химические гранаты

Химические гранаты

Химические гранаты

Химические гранаты

Химические гранаты

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
17 мая 2011 13:29

Наводение в Колумбии оставило без крова около 3 млн человек

17 мая 2011 12:40

В Беларуси наказали медиков, которые были причастны к незаконной выдаче и подделке рецептов наркотических средств

17 мая 2011 12:39

7 человек задержаны на границе Беларуси из-за нахождения в базе «невыездных»