7 человек задержаны на границе Беларуси из-за нахождения в базе «невыездных»

Тем, кто собирается за границу, следует помнить о правилах выезда. При себе необходимо иметь паспорт не старше 10 лет, в котором свободны хотя бы две страницы для виз, и срок действия которого не менее 3 месяцев.

Несовершеннолетних детей в сопровождении одного родителя по-прежнему можно вывозить без согласия другого.

Также сотрудники миграционных служб, во избежание неприятных ситуаций, рекомендуют заранее обращаться в районные отделения по гражданству. Неуплата алиментов и неисполнение других финансовых обязательств могут стать причиной отмены путешествия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Игнатович, заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:

В этом году была создана и запущена база, в которую помещаются иностранные граждане и лица без гражданства, в отношении которых также применяется решение о запрете их выезда за пределы Республики Беларусь.

За прошлый месяц порядка 7 человек на границе были возвращены обратно. В основном, это имущественные претензии со стороны Беларуси: алименты, долг по гражданско-правовым делам.