7 человек задержаны на границе Беларуси из-за нахождения в базе «невыездных»

Несовершеннолетних детей в сопровождении одного родителя по-прежнему можно вывозить без согласия другого.
Также сотрудники миграционных служб, во избежание неприятных ситуаций, рекомендуют заранее обращаться в районные отделения по гражданству. Неуплата алиментов и неисполнение других финансовых обязательств могут стать причиной отмены путешествия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Игорь Игнатович, заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:
В этом году была создана и запущена база, в которую помещаются иностранные граждане и лица без гражданства, в отношении которых также применяется решение о запрете их выезда за пределы Республики Беларусь.
За прошлый месяц порядка 7 человек на границе были возвращены обратно. В основном, это имущественные претензии со стороны Беларуси: алименты, долг по гражданско-правовым делам.