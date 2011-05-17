В Беларуси наказали медиков, которые были причастны к незаконной выдаче и подделке рецептов наркотических средств

Более 60 уголовных дел возбуждено по итогам спецоперации «Допинг». Шесть из них в отношении медицинских работников, которые были причастны к незаконной выдаче и подделке рецептов.

За 4 дня проверено почти 2 тысячи организаций, и наиболее частые нарушения — ненадлежащие условия хранения препаратов.

Список запрещенных к обороту психотропных веществ постоянно увеличивается. Во избежание незаконной торговли наркотиками МВД выступило с инициативой внести в законодательство понятие «аналог наркотика», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Василий Лосич, заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Республики Беларусь:

В рамках переработки закона «О наркотиках» внесли предложение и согласовали со всеми заинтересованными министерствами. Сейчас проект закона находится в Совмине.

Пока новый наркотик пройдет все эти процедуры: изучения, исследования, он должен быть запрещен в обороте. Вносятся изменения в Уголовный кодекс Республики Беларусь, с учетом того, чтобы появилось понятие аналогов, и за них была уголовная ответственность.