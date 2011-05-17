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Наводение в Колумбии оставило без крова около 3 млн человек

17 мая 2011 13:29
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Свыше сотни жителей числятся погибшими.

Сильнее всего от стихии страдает северо-восток страны. Там затоплены целые районы. На один из уже подтопленных городов обрушились новые ливни, которые спустя несколько часов спровоцировали разлив ближайших рек. Под водой оказались фермерские угодья, дома, городские улицы. По свидетельству очевидцев, потоки воды уносили машины и автобусы вместе с пассажирами.

Сезон дождей в Колумбии в этом году стал одним из самых разрушительных в истории страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Наводнение в Колумбии

Фото. Наводнение в Колумбии

Фото. Наводнение в Колумбии

Фото. Наводнение в Колумбии

Фото. Наводнение в Колумбии

Фото. Наводнение в Колумбии

Фото. Наводнение в Колумбии

Фото. Наводнение в Колумбии

Фото. Наводнение в Колумбии

Фото. Наводнение в Колумбии

Фото. Наводнение в Колумбии

Фото. Наводнение в Колумбии

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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