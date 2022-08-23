Водитель Opel съехала в мелиоративный канал в Минском районе

Новости Беларуси. Авария произошла утром 23 августа на седьмом километре автодороги Каменная Горка – Тарасово. 41-летняя водитель не справилась с управлением из-за утомленного состояния, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В результате легковой автомобиль съехал в кювет, затем упал в грунт. В ДТП никто не пострадал. Машина получила механические повреждения.

Еще одна авария произошла в Борисове. Столкнулись мотоцикл и легковушка. 17-летний водитель Audi ехал по улице Лопатина, затем повернул налево, не заняв правильное положение. В результате произошло столкновение с мотоциклом, который в этот момент двигался по встречке. Водитель двухколесного транспорта госпитализирован. Как выяснилось, за рулем Audi был бесправник.