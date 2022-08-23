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Водитель Opel съехала в мелиоративный канал в Минском районе

23 августа 2022 14:30
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Новости Беларуси. Авария произошла утром 23 августа на седьмом километре автодороги Каменная Горка – Тарасово. 41-летняя водитель не справилась с управлением из-за утомленного состояния, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Водитель Opel съехала в мелиоративный канал в Минском районе-1

В результате легковой автомобиль съехал в кювет, затем упал в грунт. В ДТП никто не пострадал. Машина получила механические повреждения.  

Водитель Opel съехала в мелиоративный канал в Минском районе-4

Еще одна авария произошла в Борисове. Столкнулись мотоцикл и легковушка. 17-летний водитель Audi ехал по улице Лопатина, затем повернул налево, не заняв правильное положение. В результате произошло столкновение с мотоциклом, который в этот момент двигался по встречке. Водитель двухколесного транспорта госпитализирован. Как выяснилось, за рулем Audi был бесправник.  

# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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