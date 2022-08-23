«Организовал помещения для выращивания конопли». Крупную нарколабораторию ликвидировали под Минском
Новости Беларуси. Под Минском ликвидирована нарколаборатория, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изъято более 5 килограммов марихуаны и психотропные вещества. Оперативники Московского РУВД задержали 35-летнего жителя Минска.
В двух съемных квартирах он организовал помещения для выращивания конопли.
Александр Копп, начальник ОНиПТЛ Московского РУВД Минска:
При себе у задержанного было обнаружено и изъято свыше 4 граммов особо опасного психотропного вещества метамфетамин. В двух съемных квартирах фигурант организовал помещения для выращивания конопли. В ходе осмотра квартир обнаружены и изъяты: опасное наркотическое средство марихуана общей массой свыше 5 килограммов, вентиляторы, гриндеры, электролампы, а также иные предметы, предназначенные для выращивания конопли.
Задержанный пояснил, что семена наркосодержащего растения приобрел в даркнете. Фигурант планировал организовать еще одно помещение для выращивания конопли в Минском районе, для чего снял жилой дом и привез необходимое оборудование.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.