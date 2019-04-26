Возбуждено уголовное дело. В Минском районе пьяный мужчина чуть не сжег заведующую детского сада

Новости Беларуси. Нетрезвый отец чуть не сжег заведующую детского сада, которая после звонка местной жительницы попыталась отобрать воспитанника у родителей, которые были в алкогольном опьянении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сначала в ответ педагогу пошли угрозы. Под Минском пьяный отец облил заведующую детсадом бензином и хотел поджечь Затем отец взял канистру и облил женщину, а потом достал из кармана спички. Женщина испугалась и вызвала правоохранителей.

Сергей Басько, официальный представитель УВД Миноблисполкома:

К моменту приезда правоохранителей злоумышленник с семьей уже скрылся. Однако благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников милиции вскоре его место было установлено, и злоумышленник был задержан.