Возбуждено уголовное дело. В Минском районе пьяный мужчина чуть не сжег заведующую детского сада

Новости Беларуси. Нетрезвый отец чуть не сжег заведующую детского сада, которая после звонка местной жительницы попыталась отобрать воспитанника у родителей, которые были в алкогольном опьянении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Нетрезвый отец чуть не сжег заведующую детского сада, которая после звонка местной жительницы попыталась отобрать воспитанника у родителей, которые были в алкогольном опьянении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сначала в ответ педагогу пошли угрозы.
Под Минском пьяный отец облил заведующую детсадом бензином и хотел поджечь
Затем отец взял канистру и облил женщину, а потом достал из кармана спички. Женщина испугалась и вызвала правоохранителей.
Сергей Басько, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
К моменту приезда правоохранителей злоумышленник с семьей уже скрылся. Однако благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников милиции вскоре его место было установлено, и злоумышленник был задержан.
Возбуждено уголовное дело. Возможное наказание – лишение свободы до 2 лет.