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В минском цирке во время представления с 5-метровой высоты упала акробатка

29 сентября 2015 14:09
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Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие во время представления 27 сентября. Выполняя трюк, девушка-акробатка сорвалась с высоты.

По словам очевидцев, упав, девушка потеряла сознание, ее унесли на носилках.

В минском цирке во время представления с 5-метровой высоты упала акробатка-1

Как сообщили представители цирка на странице в социальной сети, жизнь девушки вне опасности.

Встревоженные свидетели инцидента желают артистке скорейшего выздоровления. 

Напомним, три месяца назад в Белгосцирке во время выполнении трюка пострадал мотоциклист. При прыжке парню не удалось долететь до рампы на противоположной стороне арены. В итоге он ударился о металлическую стойку и упал с высоты нескольких метров (подробности здесь). 

# происшествия # Несчастный случай

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