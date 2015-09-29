В минском цирке во время представления с 5-метровой высоты упала акробатка

Встревоженные свидетели инцидента желают артистке скорейшего выздоровления.

Напомним, три месяца назад в Белгосцирке во время выполнении трюка пострадал мотоциклист. При прыжке парню не удалось долететь до рампы на противоположной стороне арены. В итоге он ударился о металлическую стойку и упал с высоты нескольких метров (подробности здесь).