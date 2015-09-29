В минском цирке во время представления с 5-метровой высоты упала акробатка

Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие во время представления 27 сентября. Выполняя трюк, девушка-акробатка сорвалась с высоты.
По словам очевидцев, упав, девушка потеряла сознание, ее унесли на носилках.
Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие во время представления 27 сентября. Выполняя трюк, девушка-акробатка сорвалась с высоты.
По словам очевидцев, упав, девушка потеряла сознание, ее унесли на носилках.
Как сообщили представители цирка на странице в социальной сети, жизнь девушки вне опасности.
Встревоженные свидетели инцидента желают артистке скорейшего выздоровления.
Напомним, три месяца назад в Белгосцирке во время выполнении трюка пострадал мотоциклист. При прыжке парню не удалось долететь до рампы на противоположной стороне арены. В итоге он ударился о металлическую стойку и упал с высоты нескольких метров (подробности здесь).