В Минском цирке во время исполнения трюка пострадал мотоциклист (видео)

Новости Беларуси. Происшествие в Минском цирке. При выполнении трюка пострадал мотоциклист.

При прыжке парню не удалось долететь до рампы на противоположной стороне арены.

В итоге он ударился о металлическую стойку и упал с высоты нескольких метров. Самостоятельно подняться не смог — ему потребовалась помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мото-фристайл» — один из самых экстремальных номеров.

Разгоняясь, мотоциклисты отталкиваются от трамплина и пролетают под куполом цирка через всю арену. Известно, что для выступлений в Минск прибыли мотофристайлисты из Франции.