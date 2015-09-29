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Гродно: на продаже чужой недвижимости пенсионерка заработала 1,5 млрд рублей

29 сентября 2015 13:10
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Новости Беларуси. 63-летняя женщина снимала в Гродно квартиры и выставляла их на продажу по цене, ниже рыночной.

Следователи уже возбудили в отношении женщины

12 уголовных дел по фактам хищений путем обмана и злоупотребления доверием. 

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:
Представляясь риэлтором или сотрудницей агентства по государственной регистрации и земельному кадастру, входила в доверие потенциальных покупателей, получала от них крупные денежные суммы, обещая самостоятельно произвести оформление всех необходимых документов. Кроме того, она же брала у граждан деньги в долг или под предлогом развития совместного бизнеса, не намереваясь возвращать их в дальнейшем. По заявлениям потерпевших следователи возбудили в отношении Абрамовой (Гусейновой) Л.А. 12 уголовных дел по фактам хищений путем обмана и злоупотребления доверием, в том числе в особо крупных размерах, и соединили их в одном производстве. Общая сумма причиненного ущерба составляет порядка 1,5 миллиарда рублей. 

Гродно: на продаже чужой недвижимости пенсионерка заработала 1,5 млрд рублей-1


Жительница г.Гродно Абрамова (Гусейнова) Людмила Анатольевна 

Обвиняемая находится под стражей. Следствие продолжает выяснять обстоятельства совершённых преступлений.

Тех, кто пострадал от деятельности обвиняемой, просят обращаться по телефонам (8-0152) 72-42-01, (8-0152) 72-40-40. 

# происшествия # Мошенничество # Сергей Шершеневич

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