Гродно: на продаже чужой недвижимости пенсионерка заработала 1,5 млрд рублей

Новости Беларуси. 63-летняя женщина снимала в Гродно квартиры и выставляла их на продажу по цене, ниже рыночной.

Следователи уже возбудили в отношении женщины

12 уголовных дел по фактам хищений путем обмана и злоупотребления доверием.

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:

Представляясь риэлтором или сотрудницей агентства по государственной регистрации и земельному кадастру, входила в доверие потенциальных покупателей, получала от них крупные денежные суммы, обещая самостоятельно произвести оформление всех необходимых документов. Кроме того, она же брала у граждан деньги в долг или под предлогом развития совместного бизнеса, не намереваясь возвращать их в дальнейшем. По заявлениям потерпевших следователи возбудили в отношении Абрамовой (Гусейновой) Л.А. 12 уголовных дел по фактам хищений путем обмана и злоупотребления доверием, в том числе в особо крупных размерах, и соединили их в одном производстве. Общая сумма причиненного ущерба составляет порядка 1,5 миллиарда рублей.