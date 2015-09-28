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Башенный кран упал на частный дом и проезжую часть в Минске: пострадал крановщик

28 сентября 2015 18:13
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Новости Беларуси. ЧП в Минске. Утром башенный кран упал на частный дом. Инцидент произошел в 07:50 на улице Грушевской. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Серьезные травмы получил сам крановщик. Его доставили в реанимацию. Пострадал ли кто-нибудь еще, сейчас уточняется.

Башенный кран упал на частный дом и проезжую часть в Минске: пострадал крановщик-1

Стрела крана разрушила часть дома, из которого расселяют жильцов. По предварительной информации, там проживают мать и дочь, но во время ЧП их не было дома. Сейчас спасатели ведут разбор завалов. Упавший кран перекрыл движение от улицы Щорса до 2-го Железнодорожного переулка, машины идут в объезд. Подробности в нашем следующем выпуске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # План застройки Минска и Минской области # Фотофакт

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