Башенный кран упал на частный дом и проезжую часть в Минске: пострадал крановщик

Новости Беларуси. ЧП в Минске. Утром башенный кран упал на частный дом. Инцидент произошел в 07:50 на улице Грушевской. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Серьезные травмы получил сам крановщик. Его доставили в реанимацию. Пострадал ли кто-нибудь еще, сейчас уточняется.

Стрела крана разрушила часть дома, из которого расселяют жильцов. По предварительной информации, там проживают мать и дочь, но во время ЧП их не было дома. Сейчас спасатели ведут разбор завалов. Упавший кран перекрыл движение от улицы Щорса до 2-го Железнодорожного переулка, машины идут в объезд. Подробности в нашем следующем выпуске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.