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Лесной пожар на территории бывшего военного полигона в Столинском районе потушен

20 июня 2015 10:47
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Новости Беларуси. Белорусские спасатели смогли укротить стихию. Лесной пожар на территории бывшего военного полигона в Столинском районе потушен. Схватка с огнем длилась практически неделю. Победа далась непросто: против была погода — засушливый июнь. Проблем добавляли и неразорвавшиеся снаряды.

А вот совладать с огнем в Национальном парке «Припятский» пока не удается. Площадь пожара остается прежней — полтора гектара. Практически во всей республике введен запрет на посещение лесов. Под ограничение пока не попали всего 6 районов на Брестчине и Гродненщине. По словам синоптиков, такая засушливая погода, как этим летом, бывает в Беларуси раз в четверть века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

# происшествия # Пожар

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