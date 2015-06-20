Новости Беларуси. Белорусские спасатели смогли укротить стихию. Лесной пожар на территории бывшего военного полигона в Столинском районе потушен. Схватка с огнем длилась практически неделю. Победа далась непросто: против была погода — засушливый июнь. Проблем добавляли и неразорвавшиеся снаряды.

А вот совладать с огнем в Национальном парке «Припятский» пока не удается. Площадь пожара остается прежней — полтора гектара. Практически во всей республике введен запрет на посещение лесов. Под ограничение пока не попали всего 6 районов на Брестчине и Гродненщине. По словам синоптиков, такая засушливая погода, как этим летом, бывает в Беларуси раз в четверть века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.