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Мужчина пролетел до Лондона в отсеке для шасси и погиб при посадке, второй – в больнице в тяжелом состоянии

19 июня 2015 15:57
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Новости Великобритании. Попытка попасть из Йоханнесбурга в Лондон без билета стоила мужчине жизни. Двое безбилетников забрались в отсек шасси Boeing 747 и отправились в путь.

Один из них погиб, упав на крышу офисного здания на западе Лондона.

Второй мужчина, возраст которого от 25 до 30 лет, чудом выжил и в настоящее время находится в лондонской больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Заявление Скотланд-Ярда:
Сотрудники полиции и службы скорой помощи обнаружили тело мужчины на крыше офисного здания. В настоящее время мы определяем смерть как гибель по неустановленным причинам. Вскрытие будет произведено в должное время, личность погибшего устанавливается. Никто задержан не был.

Подобные случаи, кажущиеся невероятными, на самом деле не являются такой уж редкостью,

отмечает телеканал Sky News. В истории такие инциденты происходили и не раз.

# происшествия # Несчастный случай

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