В Гомеле Audi не пропустила Kawasaki. Пострадала 21-летняя пассажирка мотоцикла

Как сообщает МВД Беларуси, 30-летний водитель Audi ехал по дороге Гомель – Хутор в сторону областного центра. Во время поворота с улицы Зайцева налево водитель не пропустил 22-летнего мотоциклиста на Kawasaki, ехавшего во встречном направлении.

Новости Беларуси. 28 сентября примерно в полдесятого вечера в Гомеле мотоцикл врезался в автомобиль.

В аварии пострадали водитель мотоцикла и 21-летняя пассажирка. После оказания медпомощи молодой человек был отпущен домой, а девушка была госпитализирована в операционное отделение больницы.

Следственным управлением УСК по Гомельской области в отношении водителя машины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения».

Летом 2019 года в Оршанском районе столкнулись автомобиль и мотоцикл.