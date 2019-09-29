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В Гомеле Audi не пропустила Kawasaki. Пострадала 21-летняя пассажирка мотоцикла

29 сентября 2019 09:31
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Новости Беларуси. 28 сентября примерно в полдесятого вечера в Гомеле мотоцикл врезался в автомобиль.

Как сообщает МВД Беларуси, 30-летний водитель Audi ехал по дороге Гомель – Хутор в сторону областного центра. Во время поворота с улицы Зайцева налево водитель не пропустил 22-летнего мотоциклиста на Kawasaki, ехавшего во встречном направлении.

В Гомеле Audi не пропустила Kawasaki. Пострадала 21-летняя пассажирка мотоцикла-1

Фото: МВД Беларуси

В аварии пострадали водитель мотоцикла и 21-летняя пассажирка. После оказания медпомощи молодой человек был отпущен домой, а девушка была госпитализирована в операционное отделение больницы.

Следственным управлением УСК по Гомельской области в отношении водителя машины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения».

Летом 2019 года в Оршанском районе столкнулись автомобиль и мотоцикл.

Пострадала девушка – подробнее здесь.

# Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков # происшествия

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