На пожаре в городском посёлке Лиозно погибли два человека

Новости Беларуси. 28 сентября около двух часов ночи в городском посёлке Лиозно произошёл пожар в квартире на третьем этаже дома.

Фото: Витебское ОУМЧС

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели в ходе тушения обнаружили тела 59-летней хозяйки дома и её 57-летнего сожителя. Из соседней квартиры подразделениями МЧС спасён мужчина. После осмотра медиками он отказался от госпитализации.

Фото: Витебское ОУМЧС