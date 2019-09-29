На пожаре в городском посёлке Лиозно погибли два человека

Новости Беларуси. 28 сентября около двух часов ночи в городском посёлке Лиозно произошёл пожар в квартире на третьем этаже дома.
Новости Беларуси. 28 сентября около двух часов ночи в городском посёлке Лиозно произошёл пожар в квартире на третьем этаже дома.
Фото: Витебское ОУМЧС
По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели в ходе тушения обнаружили тела 59-летней хозяйки дома и её 57-летнего сожителя. Из соседней квартиры подразделениями МЧС спасён мужчина. После осмотра медиками он отказался от госпитализации.
Фото: Витебское ОУМЧС
Выясняется причина загорания. Рассматривается версия неосторожности при курении.
Осенью 2019 года в Гомеле горели строения двух соседних домовладений.
Под обломками одного из домов было обнаружено тело мужчины – подробности здесь.