В Минской области задержаны 20 нетрезвых водителей, три человека пострадали в ДТП. Итоги выходных

Новости Беларуси. За 14, 15 и 16 мая в Минской области произошло три ДТП. Пострадали три человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В воскресенье, 16 мая, в Воложинском районе на 4-м километре трассы Минск – Ошмяны – граница Литвы 59-летняя жительница Сморгони, управляя мотоциклом Suzuki, съехала на обочину, где транспорт перевернулся. Авария произошла вблизи деревни Малая Дайновка. Женщина получила травмы, но отказалась от госпитализации.

В тот же день вблизи деревни Гаище, на 19-м километре трассы Заславль – Дзержинск – Озеро, жительница Минского района, управляя автомобилем Hyundai, при обгоне столкнулась с Renault. В результате аварии пострадал пассажир Renault. А еще в области за пятницу и выходные инспекторы активно выявляли нетрезвых водителей.

Екатерина Сильченко, инспектор отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:

За указанный период сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 20 водителей в состоянии алкогольного опьянения, четыре из которых – по сообщениям граждан. Пресечено 60 фактов управления транспортным средством, не имея права управления. 135 пешеходов изъяты с проезжей части, из них 30 пешеходов находились в состоянии алкогольного опьянения. Как показывает статистика, практически все пешеходы не были обозначены световозвращающими элементами в темное время суток.