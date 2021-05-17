«Стыдно пойти и сказать». В Минске с начала 2021 года от метадоновой зависимости умерли больше 20 человек

Новости Беларуси. От передозировки наркотиков в Минске с начала 2021 года погибли 22 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 из них мужчины. Средний возраст 35 лет. Без шансов на жизнь их оставил метадон. Медики уверяют, именно это наркотическое вещество – чистый яд, и даже при его незначительной дозе наступает смерть. Виной зависимости и несчастным случаям – торговцы из-за рубежа, которые сбывают запрещенные вещества в интернете.

По статистике, четверть наркоманов Беларуси проживает в столице. В Минске развита сеть помощи таким пациентам. Реабилитацию врачи им прописывают как можно раньше, однако обращаться за помощью к медикам наркозависимые не торопятся и зачастую в клиники их приводят родные.

Александр Сазонов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:

В текущем году после нахождения на лечении в стационарных условиях за употребление наркотических средств, психотропных веществ, два лица (парень и девушка) решили прийти домой и все равно еще раз попробовать метадон. То лечение, которое происходило, на сленге наркоманов, они легли туда, чтобы «перекумариться», но ни в коем случае не получить определенное лечение, к сожалению. После того, когда они пришли домой, по месту жительства, приобрели вещество через сеть Интернет, употребили и, к сожалению, смерть наступила у девушки.

Александр Алишевич, главный врач Минского городского клинического наркологического диспансера:

Под наблюдением столичных медиков-наркологов находятся около 5 тысяч – если быть точными, на 30 апреля – 5 022 человека. Но заболевание таково, что признаться или, так сказать, попытаться официально ее лечить, оно как-то… Вот не хочется нашим наркопотребителям это, и не только нашим, в принципе. Стыдно пойти и сказать: «Я зависим от наркотиков, полечите меня». На самом деле таких людей, которые не обращаются за медицинской помощью, пытаются как-то жить с этим без медиков, их в разы больше.

Александр Придверов, директор реабилитационного центра «Феникс»:

Мировая статистика говорит о том, что порядка 30 % ребят, обратившихся в подобные реабилитационные программы, возвращаются к здоровому образу жизни. К сожалению, наш центр не исключение, и мы тоже даем такой же процент. И те ребята, которые вернулись к здоровому образу жизни, на сегодня являются полностью социально-адаптированными.