Пострадавших транспортировали в Смоленскую областную больницу. Подробности ДТП с белорусами под Смоленском

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси следит за состоянием наших соотечественников, пострадавших в ДТП под Смоленском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным в результате аварии, произошедшей ранним утром на трассе в Сафоновском районе, травмы получили 16 человек.

Пассажирский микроавтобус, в салоне которого находились белорусы, столкнулся с грузовиком. Оба транспортных средства перевернулись. Ситуацию держат на контроле наши дипломаты. Подробности случившегося нашему телеканалу рассказал пресс-секретарь посольства Беларуси в России Олег Мазуро. «Госпитализированы 13 человек». Посольство Беларуси в России о состоянии белорусов, пострадавших в ДТП в Смоленской области

После детального осмотра госпитализация потребовалась 11 пассажирам. Мы связались с заместителем начальника департамента Смоленской области по здравоохранению. И вот что стало известно о состоянии пострадавших.

Ольга Стунжас, заместитель начальника департамента Смоленской области по здравоохранению:

Пострадавших 16 человек, 11 из них госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии, один пострадавший – в крайне тяжелом состоянии с множественными сложными травмами. Пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, на сегодня организован перевод в Смоленскую областную клиническую больницу – это учреждение более высокого уровня.

Пострадавшие, находящиеся в средней степени тяжести, госпитализированы в травматологическое отделение Сафоновской центральной районной больницы, получают медицинскую помощь в необходимом объеме в этом учреждении и в каком-либо переводе не нуждаются.

Кроме 11 человек госпитализированных, у нас 5 пострадавших, травмы которых не требуют госпитализации и оказания медицинской помощи в стационарных условиях, они могут получать эту медицинскую помощь в условиях амбулаторных.