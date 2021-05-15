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Пострадавших транспортировали в Смоленскую областную больницу. Подробности ДТП с белорусами под Смоленском

15 мая 2021 17:30
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Новости Беларуси. Минздрав Беларуси следит за состоянием наших соотечественников, пострадавших в ДТП под Смоленском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным в результате аварии, произошедшей ранним утром на трассе в Сафоновском районе, травмы получили 16 человек.

Пострадавших транспортировали в Смоленскую областную больницу. Подробности ДТП с белорусами под Смоленском-1

Пассажирский микроавтобус, в салоне которого находились белорусы, столкнулся с грузовиком. Оба транспортных средства перевернулись. Ситуацию держат на контроле наши дипломаты. Подробности случившегося нашему телеканалу рассказал пресс-секретарь посольства Беларуси в России Олег Мазуро.

«Госпитализированы 13 человек». Посольство Беларуси в России о состоянии белорусов, пострадавших в ДТП в Смоленской области

Пострадавших транспортировали в Смоленскую областную больницу. Подробности ДТП с белорусами под Смоленском-4

После детального осмотра госпитализация потребовалась 11 пассажирам. Мы связались с заместителем начальника департамента Смоленской области по здравоохранению. И вот что стало известно о состоянии пострадавших.

Пострадавших транспортировали в Смоленскую областную больницу. Подробности ДТП с белорусами под Смоленском-7

Ольга Стунжас, заместитель начальника департамента Смоленской области по здравоохранению:
Пострадавших 16 человек, 11 из них госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии, один пострадавший – в крайне тяжелом состоянии с множественными сложными травмами. Пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, на сегодня организован перевод в Смоленскую областную клиническую больницу – это учреждение более высокого уровня.

Пострадавших транспортировали в Смоленскую областную больницу. Подробности ДТП с белорусами под Смоленском-10

Пострадавшие, находящиеся в средней степени тяжести, госпитализированы в травматологическое отделение Сафоновской центральной районной больницы, получают медицинскую помощь в необходимом объеме в этом учреждении и в каком-либо переводе не нуждаются.

Пострадавших транспортировали в Смоленскую областную больницу. Подробности ДТП с белорусами под Смоленском-13

Кроме 11 человек госпитализированных, у нас 5 пострадавших, травмы которых не требуют госпитализации и оказания медицинской помощи в стационарных условиях, они могут получать эту медицинскую помощь в условиях амбулаторных. 

Пострадавших транспортировали в Смоленскую областную больницу. Подробности ДТП с белорусами под Смоленском-16

Губернатор Смоленской области поручил оказать максимально возможную медицинскую помощь всем пострадавшим. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

# Авария # происшествия # Олег Мазуро # Ольга Стунжас # Фотофакт

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