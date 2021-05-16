В Минске в результате наезда автобуса на препятствие пострадал пассажир

Новости Беларуси. В Минске в результате наезда автобуса на препятствие пострадал пассажир. Мужчине потребовалась госпитализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла утром на проспекте Машерова. При пересечении трамвайных путей водитель наехал на незакрепленную металлическую плитку, которая повредила салон автобуса. По данному факту проводится проверка.