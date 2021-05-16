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В Минске в результате наезда автобуса на препятствие пострадал пассажир

16 мая 2021 13:59
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Новости Беларуси. В Минске в результате наезда автобуса на препятствие пострадал пассажир. Мужчине потребовалась госпитализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске в результате наезда автобуса на препятствие пострадал пассажир-1

Авария произошла утром на проспекте Машерова. При пересечении трамвайных путей водитель наехал на незакрепленную металлическую плитку, которая повредила салон автобуса. По данному факту проводится проверка.

В Минске в результате наезда автобуса на препятствие пострадал пассажир-4

Водителей, заметивших недостатки в улично-дорожной сети, Госавтоинспекция призывает информировать об этом соответствующие службы.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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