В Минской области Volkswagen насмерть сбил мужчину. Пешеход двигался по центру дороги

Пешеход шел по центру проезжей части навстречу движущемуся автомобилю. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Велосипед был обозначен светоотражающими элементами, на одежде мужчины фликеров не было. По факту ДТП проводится проверка.

А в Минском районе Opel столкнулся с Renault – пострадал 15-летний пассажир. Происшествие случилось на 8-м километре автодороги Заславль – Кирши – Новое Поле. 62-летний водитель Opel двигался в направлении Заславля. На обозначенном перекрестке он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault, который поворачивал налево. Юный пассажир Opel в аварии получил ушибы и ссадины. Стационарное лечение подростку не понадобилось.