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В Минской области Volkswagen насмерть сбил мужчину. Пешеход двигался по центру дороги

04 октября 2021 14:21
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Новости Беларуси. Возле деревни Присынок Узденского района Volkswagen Passat насмерть сбил 42-летнего мужчину, который вел в руках велосипед, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Минской области Volkswagen насмерть сбил мужчину. Пешеход двигался по центру дороги-1

Пешеход шел по центру проезжей части навстречу движущемуся автомобилю. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Велосипед был обозначен светоотражающими элементами, на одежде мужчины фликеров не было. По факту ДТП проводится проверка.

В Минской области Volkswagen насмерть сбил мужчину. Пешеход двигался по центру дороги-4

А в Минском районе Opel столкнулся с Renault – пострадал 15-летний пассажир. Происшествие случилось на 8-м километре автодороги Заславль – Кирши – Новое Поле. 62-летний водитель Opel двигался в направлении Заславля. На обозначенном перекрестке он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault, который поворачивал налево. Юный пассажир Opel в аварии получил ушибы и ссадины. Стационарное лечение подростку не понадобилось.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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