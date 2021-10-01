В Минске котёнок залез под капот остановившейся на дороге иномарки. Девушка-водитель не растерялась

Во время патрулирования сотрудник ГАИ увидел в третьей полосе остановившиеся иномарку и спецавтомобиль МЧС. Оказалось, что под капот машины, стоявшей с включенной аварийной сигнализацией, юркнул перебегавший оживленную дорогу котенок.

Девушка-водитель вызвала спасателей, однако у коллег не оказалось необходимых инструментов. Тогда капитан милиции, который в это время регулировал движение во избежание пробки и ДТП, остановил один из автомобилей и попросил у водителя гаечный ключ. С его помощью спасатели освободили четвероногого.