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Восемь потерпевших в возрасте от 9 до 15 лет. В Гомельской области поймали педофила

04 октября 2021 08:05
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Новости Беларуси. В Гомельской области педофил совращал школьников: расследование завершено. Все это происходило в одном из районных центров на протяжении почти 5 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Восемь потерпевших в возрасте от 9 до 15 лет. В Гомельской области поймали педофила-1

Ранее судимого за преступления против половой неприкосновенности и свободы детей и подростков вновь остановить смогли только правоохранители.  

Восемь потерпевших в возрасте от 9 до 15 лет. В Гомельской области поймали педофила-4

Роман Якимец, заместитель начальника отдела управления процессуального контроля УСК по Гомельской области:
Всего в ходе следствия установлено 8 потерпевших в возрасте от 9 до 15 лет. По результатам расследования на основании собранных доказательствами базы, предъявлено обвинение жителю одного из райцентров в совершении ряда преступлений, в том числе особо тяжких.  

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в прокуратуру. Обвиняемый находится под стражей.  

# Педофилия # происшествия # Роман Якимец # Фотофакт

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