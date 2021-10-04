Восемь потерпевших в возрасте от 9 до 15 лет. В Гомельской области поймали педофила

Новости Беларуси. В Гомельской области педофил совращал школьников: расследование завершено. Все это происходило в одном из районных центров на протяжении почти 5 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее судимого за преступления против половой неприкосновенности и свободы детей и подростков вновь остановить смогли только правоохранители.

Роман Якимец, заместитель начальника отдела управления процессуального контроля УСК по Гомельской области:

Всего в ходе следствия установлено 8 потерпевших в возрасте от 9 до 15 лет. По результатам расследования на основании собранных доказательствами базы, предъявлено обвинение жителю одного из райцентров в совершении ряда преступлений, в том числе особо тяжких.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в прокуратуру. Обвиняемый находится под стражей.