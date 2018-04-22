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В Минской области столкнулись фура и легковушка. Погиб пассажир Volvo

22 апреля 2018 12:57
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Новости Беларуси. 21 апреля на трассе Брест-Минск-граница РФ столкнулись грузовик и легковушка.  

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, ДТП произошло возле деревни Малиновка. На дороге из-за сильного ветра поднялся столб пыли, который ухудшил видимость.  

В Минской области столкнулись фура и легковушка. Погиб пассажир Volvo-1

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

По трассе в сторону Бреста ехал автомобиль Volvo S40, за рулём которого находился 27-летний водитель. В это время в попутном направлении двигалась фура, которой управлял 43-летний мужчина.  

В Минской области столкнулись фура и легковушка. Погиб пассажир Volvo-4

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

Из-за плохой видимости водитель грузовика начал сбавлять скорость транспортного средства, в результате чего в фуру врезалась легковушка.  

26-летнего пассажира Volvo доставили в реанимацию. Врачи не смогли спасти его жизнь.  

В Минской области столкнулись фура и легковушка. Погиб пассажир Volvo-7

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

Отмечается, что находившиеся в салоне легкового автомобиля люди были пристёгнуты ремнями безопасности.  

Возбуждено уголовное дело.  

Весной 2018 года в Брестской области произошло тройное ДТП.  

Погиб водитель BMW – здесь подробнее.  

# происшествия # Авария в Минской области

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