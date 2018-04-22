В Минской области столкнулись фура и легковушка. Погиб пассажир Volvo

Новости Беларуси. 21 апреля на трассе Брест-Минск-граница РФ столкнулись грузовик и легковушка. Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, ДТП произошло возле деревни Малиновка. На дороге из-за сильного ветра поднялся столб пыли, который ухудшил видимость.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

По трассе в сторону Бреста ехал автомобиль Volvo S40, за рулём которого находился 27-летний водитель. В это время в попутном направлении двигалась фура, которой управлял 43-летний мужчина.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

Из-за плохой видимости водитель грузовика начал сбавлять скорость транспортного средства, в результате чего в фуру врезалась легковушка. 26-летнего пассажира Volvo доставили в реанимацию. Врачи не смогли спасти его жизнь.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома