В Минской области столкнулись фура и легковушка. Погиб пассажир Volvo
Новости Беларуси. 21 апреля на трассе Брест-Минск-граница РФ столкнулись грузовик и легковушка.
Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, ДТП произошло возле деревни Малиновка. На дороге из-за сильного ветра поднялся столб пыли, который ухудшил видимость.
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
По трассе в сторону Бреста ехал автомобиль Volvo S40, за рулём которого находился 27-летний водитель. В это время в попутном направлении двигалась фура, которой управлял 43-летний мужчина.
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
Из-за плохой видимости водитель грузовика начал сбавлять скорость транспортного средства, в результате чего в фуру врезалась легковушка.
26-летнего пассажира Volvo доставили в реанимацию. Врачи не смогли спасти его жизнь.
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
Отмечается, что находившиеся в салоне легкового автомобиля люди были пристёгнуты ремнями безопасности.
Возбуждено уголовное дело.
Весной 2018 года в Брестской области произошло тройное ДТП.
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