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В Беларуси для тушения лесных пожаров задействованы вертолёты

22 апреля 2018 11:29
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Новости Беларуси. Шквалистый ветер стал причиной быстрого распространения огня в белорусских лесах,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси для тушения лесных пожаров задействованы вертолёты-1

В спасательном ведомстве в минувшие сутки зафиксировали более 120 пожаров. Для тушения самых крупных поднималась авиация.

Два вертолёта МИ-8 были задействованы в Барановичском и Стародорожском районах. В последнем под угрозой были несколько населённых пунктов. Работы в горячей точке продолжаются.

В Беларуси для тушения лесных пожаров задействованы вертолёты-4

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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