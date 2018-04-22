В Беларуси для тушения лесных пожаров задействованы вертолёты

Новости Беларуси. Шквалистый ветер стал причиной быстрого распространения огня в белорусских лесах,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В спасательном ведомстве в минувшие сутки зафиксировали более 120 пожаров. Для тушения самых крупных поднималась авиация.

Два вертолёта МИ-8 были задействованы в Барановичском и Стародорожском районах. В последнем под угрозой были несколько населённых пунктов. Работы в горячей точке продолжаются.