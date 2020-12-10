Прямой эфир

В Минской области произошло сразу несколько аварий. Одна из них со смертельным исходом

10 декабря 2020 15:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сразу несколько аварий произошло накануне, 9 декабря, на автотрассах области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Не обошлось без пострадавших.

ДТП в Пуховичском районе закончилась смертью велосипедистки.

В Минской области произошло сразу несколько аварий. Одна из них со смертельным исходом-1

В Минской области произошло сразу несколько аварий. Одна из них со смертельным исходом-3

Женщина пересекала проезжую часть в неположенном месте возле деревни Мостовая. В этот момент на нее наехал 44-летний автомобилист. Женщина скончалась на месте. Установлено, что пострадавшая была одета в темную одежду и не была обозначена фликером.

А вот в Жодино в результате аварии пострадал пешеход.

В Минской области произошло сразу несколько аварий. Одна из них со смертельным исходом-6

На перекрестке улицы Минской и трассы Р53 водитель автомобиля Ford сбил 58-летнего местного жителя, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С серьезными травмами мужчина госпитализирован.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тело младенца обнаружили в контейнере для мусора в Витебске
10 декабря 2020 07:41

Тело младенца обнаружили в контейнере для мусора в Витебске

Погибли 69 человек. В Минской области произошло 230 аварий с участием пешеходов в 2020 году
09 декабря 2020 15:51

Погибли 69 человек. В Минской области произошло 230 аварий с участием пешеходов в 2020 году

В лифте одного из заводов Минска погиб рабочий. Во время ремонта оборвался трос кабины
09 декабря 2020 15:02

В лифте одного из заводов Минска погиб рабочий. Во время ремонта оборвался трос кабины