В Минской области произошло сразу несколько аварий. Одна из них со смертельным исходом

Новости Беларуси. Сразу несколько аварий произошло накануне, 9 декабря, на автотрассах области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Не обошлось без пострадавших.

Женщина пересекала проезжую часть в неположенном месте возле деревни Мостовая. В этот момент на нее наехал 44-летний автомобилист. Женщина скончалась на месте. Установлено, что пострадавшая была одета в темную одежду и не была обозначена фликером.