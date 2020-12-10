В Минской области произошло сразу несколько аварий. Одна из них со смертельным исходом

Новости Беларуси. Сразу несколько аварий произошло накануне, 9 декабря, на автотрассах области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Не обошлось без пострадавших.
ДТП в Пуховичском районе закончилась смертью велосипедистки.
Новости Беларуси. Сразу несколько аварий произошло накануне, 9 декабря, на автотрассах области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Не обошлось без пострадавших.
ДТП в Пуховичском районе закончилась смертью велосипедистки.
Женщина пересекала проезжую часть в неположенном месте возле деревни Мостовая. В этот момент на нее наехал 44-летний автомобилист. Женщина скончалась на месте. Установлено, что пострадавшая была одета в темную одежду и не была обозначена фликером.
А вот в Жодино в результате аварии пострадал пешеход.
На перекрестке улицы Минской и трассы Р53 водитель автомобиля Ford сбил 58-летнего местного жителя, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С серьезными травмами мужчина госпитализирован.