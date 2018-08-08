В Минской области мясокомбинат закопал почти 150 тысяч банок испорченных консервов

Новости Беларуси. Почти 150 тысяч банок некачественных мясных консервов были закопаны по указанию руководства мясокомбината в Минской области.

Как сообщает Комитет госконтроля, летом 2017 года в Солигорский межрайонный отдел финансовых расследований поступила информация о захоронении большого количества испортившихся консервов.

Оперативники начали поиск схрона и причастных к инциденту лиц. Партия консервов была обнаружена на глубине восьми метров под землёй. Затем сотрудники финансовой милиции приступили к изучению бухучёта предприятия. Зацепкой стала недостача консервных банок.

В дальнейшем выяснилось, что перед годовой инвентаризацией мясокомбинатом оформлялись фальшивые документы о продаже коммерческому предприятию товара, который в действительности был уничтожен. После этого изготавливалась дополнительная партия, которая не отражалась в бумагах.

В отношении должностных лиц мясокомбината возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление властью или служебными полномочиями».

Установлено уничтожение более 147 тысяч банок мясных консервов. Причинённый ущерб оценён в 297 тысяч рублей.

Зимой прошлого года в Беларуси людям с ограниченными физическими возможностями оказали благотворительную помощь.