Просрочка под ёлку: почему благотворительная помощь бывает опасной для здоровья?

Истинная цель благотворительности не в том, чтобы благотворить, а в том, чтобы некому было благотворить. История, которую мы сейчас расскажем, это совершенно и абсолютно подтверждает. Почему иная благотворительность опасна для здоровья и чем отличаются инвалиды моральные от инвалидов физических? Жест великодушия (а иногда и хвастовства) – благотворительность порой впечатляет. Американский инвестор Уоррен Баффет пожертвовал 99% своего состояния, а это 47 миллиардов долларов, в фонды нуждающихся. В соседних странах волонтёры скромнее: не купюрой, но делом выручают обездоленных.



Что и говорить: безвозмездная помощь окружающим – тренд на все времена. Под впечатлением от благотворительности оказалась и минчанка Людмила Максимович. Её дочь-колясочницу с Новым годом поздравила «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» Заводского района столицы.

Людмила Максимович: Крема для лица, просроченные в марте-месяце 2015 года. Мыло жидкое для рук, просрочено в 2016 году в октябре-месяце.



Дарёному коню в зубы не смотрят, однако, так называемым благотворителям семьи Максимович точно не помешает дантист или другой врач с таблетками совести. Ведь как, если не актом аморальности назвать два подарочных пакета с просроченной косметикой?

Людмила Максимович:

Это просто недопустимо. То, что дети-инвалиды, и болезни их, и заболевания, и чтоб нам дали из аптеки вот эти средства профилактики для ОРВИ, ОРЗ – настойки, чтоб они принимали. Которые вышли тоже в сентябре-месяце 2016 года.

Как можно дать ребёнку больному вот эти настойки?

Подарков ассоциация инвалидов привезла много, но почти все, увы, с истекшим сроком годности. Крема, шампуни, средства по уходу за телом, даже питательные батончики и лекарственные настойки – у некоторых препаратов крайний срок использования закончился 1,5 года назад!



Злую новогоднюю шутку матери детей-инвалидов оценили и, наверняка, запомнят надолго.

Светлана Дембицкая: Когда я принесла это домой, мне показалось, что я порылась где-то в помойке и принесла это. Мы и так, родители, чем-то ущемлены своими детьми-инвалидами, поверьте. У меня муж в 28 лет умер, я никуда не сдала свою дочку. Но это – это унижение.



Как ни странно, руке дающей – председателю районной организации помощи детям-инвалидам совсем не стыдно. Татьяну Анатольевну застал врасплох внезапный визит журналистов и матерей, однако должностное лицо не покраснело и не растерялось. Татьяна Анатольевна уверена в своей правоте, а спонсоров, одаривших инвалидов негодным товаром, не раскрывает.

Татьяна Токарева, председатель районной организации ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам»:

Мы в своей ассоциации предупредили, что некоторые вещи с почти истёкшим сроком реализации.

Люди сказали: «Нам всё равно. Бери». Я и взяла.

К слову, координатор, так называемой благотворительной организации внесла каплю здравого смысла в сложившуюся ситуацию и призналась, что распространение просроченной аптечной продукции среди инвалидов обычно не практикуется. Что ж, и на том спасибо!

Анна Лапчик, координатор по работе с регионами ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам»:

Как исполнительное бюро, головной офис, мы не одобряем такую ситуацию. Это, конечно, ненормально, когда просроченные продукты, какие-то средства, витамины попадают в семьи, детям и они могут это употреблять. Но наши первичные организации являются самостоятельными юридическими лицами, то есть, у них есть свои спонсоры и они самостоятельно принимают данное решение. А мы о данной ситуации узнали уже постфактум.

Увы, юридических претензий к ассоциации помощи инвалидам быть не может, ведь просроченные подарки были не куплены инвалидами, а получены бесплатно. Да и никто не принуждал немощных и болящих принимать залежалые подарки судьбы. Тем не менее, потребителям, в нашем случае – инвалидам лучше не рисковать своим и так подорванным здоровьем.



Татьяна Сорокина, врач-косметолог I-ой категории медицинского центра «Седьмое небо»:

Конечно, нельзя использовать такую продукцию, потому что она была предназначена для ухода за лицом и волосами. Это предметы личной гигиены и они должны быть сертифицированы. Должен быть соблюдён срок действия данных средств.

Чревато нарушение тем, что могут быть дерматиты и аллергические реакции.

Историю Людмилы Максимович и ее дочери омрачает и то, что семьи с детьми с ограниченными возможностями зачастую живут скромно и рады принять любую помощь.

Но если магазины и аптеки, передавая или продавая разносортную продукцию, убирают с прилавков просроченные товары и передают их малоимущим инвалидам, то людьми какого сорта благотворители считают этих самых инвалидов?