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В Минске при пожаре в жилом доме спасли мужчину

05 мая 2022 14:53
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Новости Беларуси. Вечером 4 мая в квартире жилого дома по улице Щорса произошло возгорание, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Дым был из окна первого этажа.

В Минске при пожаре в жилом доме спасли мужчину-1

В ходе обследования спасателями в коридоре на полу был обнаружен хозяин квартиры. Он находился в сознании. Мужчине была оказана медицинская помощь. Эвакуацию жильцов не проводили. Пожар оперативно ликвидировали. В результате возгорания было повреждено кухонное имущество, закопчена квартира. Причина пожара устанавливается.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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