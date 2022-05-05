В Минске при пожаре в жилом доме спасли мужчину

Новости Беларуси. Вечером 4 мая в квартире жилого дома по улице Щорса произошло возгорание, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Дым был из окна первого этажа.

В ходе обследования спасателями в коридоре на полу был обнаружен хозяин квартиры. Он находился в сознании. Мужчине была оказана медицинская помощь. Эвакуацию жильцов не проводили. Пожар оперативно ликвидировали. В результате возгорания было повреждено кухонное имущество, закопчена квартира. Причина пожара устанавливается.