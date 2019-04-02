На МКАД за день слетели колёса у двух автомобилей

Новости Беларуси. На МКАД 2 апреля два автомобиля потеряли колёса во время движения. В обоих случаях водители накануне сменили «резину».

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, автовладельцы меняли колёса на шиномонтаже. Отмечается, что у Opel слетевшее колесо продолжило движение по МКАД, но его поймали инспекторы ГАИ. Колесо было возвращено владельцу.

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