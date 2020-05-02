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В Берестовицком районе рабочий получил ожоги из-за разрыва котла

02 мая 2020 11:52
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Новости Беларуси. В Берестовицком районе местный житель получил травмы на рабочем месте.

Как сообщает УСК по Гродненской области, утром 8 апреля в больницу был доставлен 37-летний мужчина. Выяснилось, что пациент работает ночным животноводом в одном из сельхозпредприятий района.

Примерно в 3 часа ночи гражданин растопил котёл для обогрева помещения молочно-товарного комплекса и ушёл на обход. Когда работник вернулся в котельное помещение и открыл двери котла, произошёл взрыв.

В Берестовицком районе рабочий получил ожоги из-за разрыва котла -1

Фото: УСК по Гродненской области 

Место происшествия осмотрено, назначено проведение ряда экспертиз. Изъята техническая документация, получены сведения о прохождении инструктажей по технике безопасности.

Отмечается, что контролировать соблюдение пожарной безопасности, норм и правил охраны труда должна 55-летняя бригадир. Однако на данном комплексе нет специалиста для обслуживания котла, этим занимаются животноводы.

Пострадавший не получал допуск в качестве лица, ответственного за тепловое хозяйство. Из-за неправильной эксплуатации котла произошёл его разрыв, а мужчину обожгло паром. Сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает.

В Берестовицком районе рабочий получил ожоги из-за разрыва котла -4

Фото: УСК по Гродненской области 

Возбуждено уголовное дело в отношении бригадира по ч. 1 ст. 306 УК РБ. Подозреваемая допрошена, с ней проводятся процессуальные действия. Расследование продолжается.

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# Несчастный случай # происшествия

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