В Берестовицком районе рабочий получил ожоги из-за разрыва котла

Новости Беларуси. В Берестовицком районе местный житель получил травмы на рабочем месте.

Как сообщает УСК по Гродненской области, утром 8 апреля в больницу был доставлен 37-летний мужчина. Выяснилось, что пациент работает ночным животноводом в одном из сельхозпредприятий района.

Примерно в 3 часа ночи гражданин растопил котёл для обогрева помещения молочно-товарного комплекса и ушёл на обход. Когда работник вернулся в котельное помещение и открыл двери котла, произошёл взрыв.