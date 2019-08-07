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В минской квартире обнаружена мёртвая семейная пара

07 августа 2019 14:01
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Новости Беларуси. Проводится проверка по факту обнаружения тел в одной из квартир Минска. Эту информацию сообщает в своем Telegram-канале СК Беларуси.  

В квартире по ул. Чернышевского столицы были обнаружены тела супругов в стадии гнилостного разложения. Женщине и мужчине было 63 года.  

Следователи провели осмотр места обнаружения, а также изъяли тару от различных спиртных напитков. Специалистам назначен ряд экспертиз, который прояснит обстоятельства смерти супругов. В ходе опроса свидетелей выяснилось, что пара злоупотребляла алкоголем.  

В июле в Дятловском районе тело пропавшей пенсионерки нашли в 20 километрах от дома (читать далее).   

# ЧП # происшествия

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