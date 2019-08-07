В минской квартире обнаружена мёртвая семейная пара

Новости Беларуси. Проводится проверка по факту обнаружения тел в одной из квартир Минска. Эту информацию сообщает в своем Telegram-канале СК Беларуси.

В квартире по ул. Чернышевского столицы были обнаружены тела супругов в стадии гнилостного разложения. Женщине и мужчине было 63 года.

Следователи провели осмотр места обнаружения, а также изъяли тару от различных спиртных напитков. Специалистам назначен ряд экспертиз, который прояснит обстоятельства смерти супругов. В ходе опроса свидетелей выяснилось, что пара злоупотребляла алкоголем.