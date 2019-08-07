Нетрезвый бесправник устроил гонки с ГАИ в Витебске

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ в результате погони задержали нетрезвого водителя в Витебске. Эту информацию сообщает управление ГАИ УВД Витебского облисполкома.

6 августа примерно в семь часов вечера сотрудники ГАИ обратили внимание на необычное движение легковушки. Ей подали сигнал остановки, чтобы проверить, насколько водитель трезв. Вместо остановки легковушка начала набирать скорость.

Сотрудники ГАИ начали преследование со включенными проблесковыми маячками и сиреной. Однако водителя это не остановило, он выехал на встречную полосу и проехал на запрещающий сигнал светофора. Позже водитель легковушки пытался скрыться в частном секторе, но вылетел в кювет.

Выяснилось, что 35-летний водитель не имеет водительского удостоверения, он взял автомобиль у друга для поездки к девушке. На мужчину составлено 9 протоколов.