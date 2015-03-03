В Минске злоумышленники пытались продать съемную квартиру, но избили и ограбили покупателя

Новости Беларуси. Разбойное нападение совершено в Минске. Молодые люди избили мужчину, забрав у него почти 50 тысяч долларов. Все это произошло в момент, когда злоумышленники пытались продать съемную квартиру. Сейчас они задержаны.

Как признались молодые люди право охранителям, преступление они спланировали заранее. Сняли квартиру в столице, а затем решили ее продать. Нашли покупателя, а когда тот явился с солидной суммой на руках, избили его, отобрав все деньги, после чего скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Ганусевич, пресс-офицер Партизанского РУВД Минска:

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГУВД и Партизанского РУВД личности злоумышленников были установлены. Ими оказались трое минчан. Как пояснили задержанные, данное преступление было спланировано. В настоящий момент в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Им грозит срок лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.