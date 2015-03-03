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Автобус с оперной труппой упал со скалы в пропасть в Китае: 20 человек погибли, 13 госпитализированы

03 марта 2015 07:32
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Новости Китая. В Китае со скалы в пропасть упал автобус с оперной труппой. Погибли по меньшей мере 20 человек, еще 13 госпитализированы. Трагедия произошла рано утром в городе Линьчжоу.

Уточняется, что автобус был арендован труппой. По предварительным данным, водитель уснул за рулем.

Аналогичный случай произошел в конце декабря 2014 года в Бразилии. Тогда автобус, в котором ехал 31 человек, упал в пропасть. В результате восемь человек погибли, 23 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авария автобуса # Падение с высоты

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