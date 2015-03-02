Смертельный пешеходный переход в Мозыре: более 10 человек забрала «зебра», троих – из одной семьи

Новости Беларуси. Мистика или череда далеко не случайных событий. В Мозыре живет женщина, у которой в разное время, но в одном и том же месте погибли мама, родной и двоюродный братья. Люди, склонные верить во сверхъестественное, уже готовы записать улицу Иванькова в разряд аномальных зон. Но все гораздо проще. Все родственники женщины, как и другие герои этой печальной истории, погибли на пешеходном переходе.

Окраина Мозыря, бывшая деревня Боровики. Этот пешеходный переход, пожалуй, одно из самых опасных мест области. Несмотря на то, что скорость движения здесь ограничена 40 километрами в час, на этом месте уже погибло более 10 человек.

Валентина Руденок, местный житель:

Я в аварию не попадала, а прямо о капот. Один остановился, я пошла смело и тут выскочила легковая машина.

Такие истории случались в жизни почти каждого местного жителя. Но трагедия семьи Большанских среди них значительно выделяется.

Ирина Большанская, местный житель:

В пятницу у меня погиб брат. Это уже неоднократный случай. У меня здесь мама погибла при таких же обстоятельствах, мой двоюродный брат, тетю сбило. И это только мои родственники, не считая, что в деревне очень много погибло народа.

Никакой мистики или родового проклятия: просто пешеходный переход – единственная дорога в магазин и на автобусную остановку. Жители небольшого поселка вынуждены пользоваться им не единожды в день. Лучшим оберегом для боровиковцев стал бы обычный светофор.

Андрей Царикович, местный житель:

Ходили люди в исполком, но там ответили, что на установку светофора денег нет. Вот и все действия исполкома.

Еще в 2014 году районная власть поручила оборудовать пешеходный переход спящими полицейскими, на что есть решение комиссии по безопасности дорожного движения.

Владимир Быстренко, заместитель председателя Мозырского райисполкома:

Мы знаем эту проблему, которая существует. Ситуация, которая произошла, неприятная. Мы на этот год планируем устройство именно искусственной неровности в границах того пешеходного перехода, на котором произошло дорожно-транспортное происшествие. Обеспечим ту безопасность, которая положена на этом участке дороги.

Кстати, «лежачие полицейские» в проблемном месте уже были. Их обустроили после целого ряда смертей в середине «нулевых». Однако пару лет назад при расширении трассы неровности демонтировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дорога стала шире, движение – интенсивнее, а единственными гарантами безопасности – сознательность водителей и внимательность пешеходов. Но жизнь показала, что этого недостаточно.