Могилевчанин, показавший порно на музканале: «Меня всё задолбало, и поэтому я так сделал»

Новости Беларуси. Сегодня стали известны подробности скандала, связанного с трансляцией порноролика в эфире одного из музыкальных телеканалов Беларуси. Видеоинженер вставил ролики порнографического содержания в плейлист, вышел из комнаты, закрыл стальную дверь и сломал там ключ. Охраннику сказал, что пойдет покурить, и исчез. Дверь взломали, эфир остановили и вызвали милицию.

Сегодня МВД распространило информацию о психологическом портрете подозреваемого.

Александр Стригалёв, УИОС МВД:

Руководство отдела выпуска характеризовало его как работника исполнительного, что называется, без нареканий. Видимо, свою роль в ЧП, считают на «МузТВ», сыграли последние события в личной жизни. Примерно два месяца назад он развелся со своей женой и сильно переживал. Эту версию подтвердили и родственники в Могилеве.

Между тем, оперативникам стало известно, что молодой человек злоупотребляет спиртным и у него есть проблемы с психикой: ранее высказывал намерение покончить жизнь самоубийством. И почему-то планировал сделать это на территории Украины.

15 апреля около часа ночи злоумышленник был задержан в Могилеве на съемной квартире по улице Симонова. Первыми словами, которыми задержанный объяснил свой поступок, были: «Меня всё задолбало, и поэтому я так сделал»..

В отношении 28-летнего сотрудника возбуждено уголовное дело по факту публичной демонстрации материалов порнографического содержания с использованием сетей электросвязи общего пользования. За подобные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 2 до 4 лет.

Сообщения о том, что белорусский музыкальный телеканал 13 апреля 2013 около 16.00 транслирует порновидео мгновенно появилось в социальных сетях. Невольными зрителями непристойного видео стали не только зрители телеканала дома, но и посетители ресторанов и кафе, в которых транслировался канал, в том числе и семьи с детьми. Материал шокировал зрителей в течение 10 минут, потом кабельные операторы выключили трансляцию телеканала. Спустя время трансляция телеканала была возобновлена. Руководство телеканала уже извинилось перед телезрителями.

Кстати, публичная демонстрация порнографии несколько лет назад взбудоражила водителей, проезжавших по Садовому кольцу в Москве. Тогда во всем обвинили хакеров (смотрите видео).