В Минске задержаны лжепредприниматели, которые за два года заработали незаконным способом более 90 млрд рублей

Новости Беларуси. Крупные финансовые махинации в сфере предпринимательства. Троих неработающих минчан задержали правоохранители.

Используя серые схемы, мужчины обналичивали крупные суммы денег. У преступников была обширная сеть постоянных клиентов. Незаконный «бизнес» приносил неплохой доход: за два года злоумышленники заработали более 90 млрд рублей.

При задержании у подозреваемых было изъято свыше 380 тысяч долларов, два килограмма золота и около 100 печатей различных «фирм-однодневок». По факту Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Ткачук, заместитель начальника отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси:

Данные лица, используя подконтрольные им финансовые структуры, зарегистрированные на территории Соединенного Королевства Великобритании, а также печати, бланки, реквизиты и счета латвийских банков, занимались предпринимательской деятельностью, которая не была зарегистрирована. Их преступная деятельность выражалась в обналичивании денежных средств для субъектов хозяйствования, то есть проведение финансовых операций по обмену безналичных денежных средств в наличные и наоборот. При этом субъектам хозяйствования выдавались ложные документы финансовые для узаконивания этих финансовых операций.