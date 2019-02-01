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В Минске в подъезде мужчина напал на девочку. Его ищут

01 февраля 2019 08:00
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Новости Беларуси. В Минске ищут мужчину, который напал на школьницу в подъезде.

По информации ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось днем 31 января в подъезде жилого дома по улице  Судмалиса (м-н «Велозавод»).

В Минске в подъезде мужчина напал на девочку. Его ищут -1

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Неизвестный мужчина зашел с девочкой в подъезд, поднялся на этаж, а затем достал предмет похожий на нож и потребовал пройти с ним. Мужчина хватал школьницу за лицо. Однако она не растерялась – начала звать на помощь и укусила нападавшего за палец. После этого мужчина скрылся.

В Минске в подъезде мужчина напал на девочку. Его ищут -4

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Если вы узнали мужчину на фото (видео) или располагаете информацией о нем, просим сообщить в Ленинское РУВД Минска или по телефонам: +375296694932, +375333478028, +375296743711.

# Нападение # происшествия

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