В Минске в подъезде мужчина напал на девочку. Его ищут

Новости Беларуси. В Минске ищут мужчину, который напал на школьницу в подъезде.
По информации ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось днем 31 января в подъезде жилого дома по улице Судмалиса (м-н «Велозавод»).
Новости Беларуси. В Минске ищут мужчину, который напал на школьницу в подъезде.
По информации ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось днем 31 января в подъезде жилого дома по улице Судмалиса (м-н «Велозавод»).
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Неизвестный мужчина зашел с девочкой в подъезд, поднялся на этаж, а затем достал предмет похожий на нож и потребовал пройти с ним. Мужчина хватал школьницу за лицо. Однако она не растерялась – начала звать на помощь и укусила нападавшего за палец. После этого мужчина скрылся.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Если вы узнали мужчину на фото (видео) или располагаете информацией о нем, просим сообщить в Ленинское РУВД Минска или по телефонам: +375296694932, +375333478028, +375296743711.