В Минске в подъезде мужчина напал на девочку. Его ищут

Неизвестный мужчина зашел с девочкой в подъезд, поднялся на этаж, а затем достал предмет похожий на нож и потребовал пройти с ним. Мужчина хватал школьницу за лицо. Однако она не растерялась – начала звать на помощь и укусила нападавшего за палец. После этого мужчина скрылся.