Три человека погибли в страшной аварии на МКАД

Новости Беларуси.Три человека погибли, есть пострадавшие. Серьезная авария на Минской кольцевой 1 февраля парализовала движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте продолжают работу экстренные службы. К этому моменту известно, что в районе 10-й больницы столкнулись фура и погрузчик.

От удара он выехал на внешнее кольцо МКАД, где преградил путь трём легковушками. В одной из них погибли муж и жена. Ещё один пассажир скончался в больнице. Двоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Подробности – в следующих выпусках.