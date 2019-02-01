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Три человека погибли в страшной аварии на МКАД

01 февраля 2019 07:49
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Новости Беларуси.Три человека погибли, есть пострадавшие. Серьезная авария на Минской кольцевой 1 февраля парализовала движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три человека погибли в страшной аварии на МКАД -1

На месте продолжают работу экстренные службы. К этому моменту известно, что в районе 10-й больницы столкнулись фура и погрузчик.

Три человека погибли в страшной аварии на МКАД -4

От удара он выехал на внешнее кольцо МКАД, где преградил путь трём легковушками. В одной из них погибли муж и жена. Ещё один пассажир скончался в больнице. Двоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Подробности – в следующих выпусках.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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