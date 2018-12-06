В Минске задержан подозреваемый в хранении наркотиков бармен

Новости Беларуси. В Минске задержан бармен с наркотическими веществами.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, сотрудникам милиции поступила информация, что работник бара одного из столичных заведений может хранить наркотики. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полученные сведения подтвердились.

Правоохранители задержали 37-летнего подозреваемого. При себе у задержанного было 0,03 грамма альфа-PVP и 0,14 грамм гашиша. Вещества изъяты. После этого сотрудники милиции осмотрели квартиру фигуранта. Там были обнаружены и изъяты спецоборудование, осветительная лампа, два кулера, два контейнера с прорастающими кустами конопли и около грамма высушенной марихуаны.

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По словам подозреваемого, наркотики он хранил для себя. Информация проверяется.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК РБ.

Осенью 2018 года в Минске при попытке осуществить закладку наркотического вещества был задержан мужчина.