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В Минске задержан подозреваемый в хранении наркотиков бармен

06 декабря 2018 06:39
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Новости Беларуси. В Минске задержан бармен с наркотическими веществами.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, сотрудникам милиции поступила информация, что работник бара одного из столичных заведений может хранить наркотики. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полученные сведения подтвердились.  

Правоохранители задержали 37-летнего подозреваемого. При себе у задержанного было 0,03 грамма альфа-PVP и 0,14 грамм гашиша. Вещества изъяты. После этого сотрудники милиции осмотрели квартиру фигуранта. Там были обнаружены и изъяты спецоборудование, осветительная лампа, два кулера, два контейнера с прорастающими кустами конопли и около грамма высушенной марихуаны.  

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По словам подозреваемого, наркотики он хранил для себя. Информация проверяется.  

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК РБ.  

Осенью 2018 года в Минске при попытке осуществить закладку наркотического вещества был задержан мужчина. 

После задержания подозреваемого было обнаружено ещё 27 закладок – подробности здесь.  

# Наркотики # происшествия

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