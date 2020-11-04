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В Гомеле предприниматель сорвал и выбросил в урну государственный флаг

04 ноября 2020 10:41
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Новости Беларуси. Гомельского предпринимателя могут судить за то, что он сорвал и выбросил в урну государственный флаг. Его нашла одна из жительниц областного центра и передала патрульному наряду милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Гомеле предприниматель сорвал и выбросил в урну государственный флаг-1

Выяснилось, что флаг сорвали со здания на проспекте Ленина. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина забрался на уличный холодильник и, сломав древко, бросил флаг на асфальт, а после выбросил госсимвол в мусорку.  

В Гомеле предприниматель сорвал и выбросил в урну государственный флаг-4

Личность правонарушителя установили, однако 46-летний мужчина отказался проследовать в райотдел милиции. При этом в разговоре с оперативниками он выражался нецензурной бранью и даже попытался сбежать из дома через запасной выход.

В Гомеле предприниматель сорвал и выбросил в урну государственный флаг-7

В итоге горожанина задержали. За надругательство над госсимволом в отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности.  

# Хулиганство # происшествия # Татьяна Савчик # Фотофакт

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