«Мною двигала несправедливость». Мужчина поджёг двери пункта охраны правопорядка в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно мужчина поджег дверь пункта охраны правопорядка. Возгорание оперативно потушили, пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой поступок он объяснил тем, что ранее был несправедливо осужден.

ЧП произошло днем 3 ноября. 41-летний подозреваемый купил у водителя литр бензина, перелил в пластиковую бутылку, купленную в магазине, что зафиксировали камеры видеонаблюдения. Далее мужчина направился к пункту охраны правопорядка, облил двери горючей жидкостью и поджег их.