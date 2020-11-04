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«Мною двигала несправедливость». Мужчина поджёг двери пункта охраны правопорядка в Гродно

04 ноября 2020 10:40
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Новости Беларуси. В Гродно мужчина поджег дверь пункта охраны правопорядка. Возгорание оперативно потушили, пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой поступок он объяснил тем, что ранее был несправедливо осужден.  

«Мною двигала несправедливость». Мужчина поджёг двери пункта охраны правопорядка в Гродно-1

ЧП произошло днем 3 ноября. 41-летний подозреваемый купил у водителя литр бензина, перелил в пластиковую бутылку, купленную в магазине, что зафиксировали камеры видеонаблюдения. Далее мужчина направился к пункту охраны правопорядка, облил двери горючей жидкостью и поджег их.  

«Мною двигала несправедливость». Мужчина поджёг двери пункта охраны правопорядка в Гродно-4

К счастью, пламя быстро погасло, поврежден только пластик, внутрь помещения огонь не проник. В момент совершения поджога сотрудников милиции в помещении не было.  

В течение нескольких часов личность подозреваемого была установлена, он оперативно был задержан по месту жительства. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.  

«Мною двигала несправедливость». Мужчина поджёг двери пункта охраны правопорядка в Гродно-7

Мною двигала несправедливость. Меня осудили по 364-й статье из-за этого патрона.
– Скажите, а касаемо вот этих политических моментов, которые в стране…
– Нет, я к этому отношения не имею. Я сам против Тихановской и против американцев. Где американцы, там разруха и смерть.

Удивляет, что в момент совершения преступления злоумшленника не смущали ни светлое время суток, ни присутствие свидетей, ни явное наличие камер видеонаблюдения, ни сам факт совершения преступления в месте борьбы с нарушителями. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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# Хулиганство # происшествия # Татьяна Савчик # Фотофакт

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