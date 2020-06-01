Прямой эфир

В Минске горела квартира, сотрудники МЧС спасли 95-летнюю хозяйку

01 июня 2020 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пожар в жилом доме по улице Романовская Слобода вспыхнул ночью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске горела квартира, сотрудники МЧС спасли 95-летнюю хозяйку-1

В Минске горела квартира, сотрудники МЧС спасли 95-летнюю хозяйку-3

Прибывшие на место спасатели обнаружили на полу в одной из комнат пожилую женщину без сознания. Ею оказалась 95-летняя хозяйка квартиры. Женщину госпитализировали. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания электроудлинителя.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минском районе две девочки выпали из окна недостроенного дома
01 июня 2020 13:35

В Минском районе две девочки выпали из окна недостроенного дома

В Бобруйске мужчина обнаружил у себя во дворе останки женщины
01 июня 2020 12:57

В Бобруйске мужчина обнаружил у себя во дворе останки женщины

В Могилёвском районе в аварии с Volkswagen погиб мотоциклист
01 июня 2020 10:20

В Могилёвском районе в аварии с Volkswagen погиб мотоциклист